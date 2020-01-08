Токаев поручил проанализировать экономическое состояние каждой малообеспеченной и многодетной семьи Восточного Казахстана

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Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно проанализировать экономическое состояние каждой проживающей в Восточном Казахстане малообеспеченной и многодетной семьи, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Аким доложил главе государства об итогах социально-экономического развития области в 2019 году, а также о планах по дальнейшему укреплению потенциала региона", - сообщила пресс-служба Акорды.

По словам Ахметова, в Восточном Казахстане увеличились показатели инвестиций в основной капитал, наблюдается рост производства в промышленности и сельском хозяйстве.

Аким области сообщил президенту о ходе работы по оказанию адресной социальной помощи в новом формате. Токаев поручил провести тщательный анализ экономического состояния буквально каждой проживающей в области малообеспеченной семьи и принять соответствующие меры по оказанию им помощи. Аналогичное поручение было дано по многодетным семьям.

Ахметов также проинформировал главу государства о плане строительства моста через Бухтарминское водохранилище во втором полугодии текущего года. Президент отметил важность возведения этого социально значимого объекта для удовлетворения нужд значительной части населения области.

Кроме этого, Токаев дал ряд конкретных поручений, в том числе связанных с проведением 175-летия Абая Кунанбайулы , включая строительство музейного и гостиничного комплекса в Жидебае.

Глава государства положительно оценил работу акима по социально-экономическому развитию региона, выделив при этом его усилия по укреплению научно-образовательного и медицинского потенциала Восточно-Казахстанской области.

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