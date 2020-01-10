Токаев выразил соболезнование в связи с кончиной ученого Умирзака Айтбаева

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Глава государства выразил соболезнования семье президента Международного общества "Казак тілі" Умирзака Айтбаева, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной одного из основоположников Международного общества "Казак тілі", выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Умирзака Айтбаева, сообщила пресс-служба Акорды.

Умирзак Айтбайулы с первых дней независимости вносил огромный вклад в повышение авторитета государственного языка. Он был мудрым педагогом и крупным ученым, плодотворно трудившимся над созданием казахской терминологии и формированием нового поколения ученых-языковедов. Убежден, что научное наследие Умирзака Айтбайулы, который занимал особое место среди казахской интеллигенции, станет достоянием нации и будет служить будущему страны", - говорится в телеграмме президента Казахстана.

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