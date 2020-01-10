Наццентр космических исследований и технологий возглавил Марат Нургужин

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "Национальный центр космических исследований и технологий" назначен Марат Нургужин, передает Kazakhstan Today.

Нового руководителя коллективу представил 8 января вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа, сообщила пресс-служба НЦКИТ.

В свою очередь Чингис Омаров, занимавший должность председателя правления АО "НЦКИТ", назначен директором Астрофизического института им. В.Г.Фесенкова.

Нургужин родился в 1957 году. Выпускник Московского высшего технического училища имени Баумана. Профессор, Академик Международной академии информатизации и Инженерной академии РК. Является доктором технических наук.

В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, в министерстве образования и науки, в АО "Национальный научно-технологический холдинг "Самгау", в АО "Национальная компания "Казакстан Гарыш Сапары".

В период с 2016 по 2019 годы занимал пост вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности.

До назначения работал вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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