Елбасы и президент РК направили телеграммы соболезнования в связи кончиной правителя Омана

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Елбасы и президент РК направили телеграммы соболезнования в связи кончиной Султана Кабуса бен Саида Аль Саида, передает Kazakhstan Today.
Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине правителя Султаната Оман Султана Кабуса бен Саида Аль Саида, пишет elbasy.kz.
Он внес значимый вклад в укрепление сотрудничества и развитие отношений, основанных на взаимной дружбе и доверии между Казахстаном и Оманом. Уверен, что Султан Кабус останется в памяти справедливым и мудрым правителем, любившим свою страну и народ. В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, я выражаю соболезнования народу Омана, родным и близким Султана", - говорится в телеграмме.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Султану Омана Хайсаму бен Тарику Аль Саиду. Президент РК с глубокой скорбью воспринял печальную весть о смерти Султана Омана Кабуса бен Саида.
Кабус бен Саид посвятил свою жизнь защите интересов Омана и его народа, поддержанию мира и стабильности в регионе. Народ Казахстана всегда будет помнить Султана Кабуса как мудрого лидера, уважаемого международного политика, историческую личность и видного государственного деятеля, который внес значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования народу Омана", - говорится в телеграмме.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства