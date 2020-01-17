Президент РК сменил начальника Службы госохраны и назначил нового зампреда КНБ

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны РК, передает Kazakhstan Today.

Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК от 16 января 2020 года, опубликованном на сайте Акорды.

Кроме этого, по данным пресс-службы президента РК, указом главы государства Касымов освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Между тем прежний начальник Службы государственной охраны РК Ануар Садыкулов указом президента РК освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Распоряжением главы государства Садыкулов Ануар Тулеуханович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы специального назначения "А", - проинформировали в пресс-службе.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Джусипов Азимхан Алиханович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.

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