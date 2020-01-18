В Мангистауской области глава отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы осуждена за взяточничество

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"Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы ГУ "Управление занятости и социальной защиты населения" Мангистауской области Кошимовой Б.А. по подозрению в получении взятки. Она подозревалась в получении взятки в размере от 500 долларов США от представителя иностранной компании за беспрепятственную выдачу и продление рабочей визы иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области", - сообщили в Антикоррупционной службе.
По данным ведомства, приговором Актауского городского суда она признана виновной в получении взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 млн 698 тыс. 500 тенге.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу.
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