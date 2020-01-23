В Генпрокуратуре прокомментировали нападение на руководство корпорации "Казахмыс"

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"Уголовное дело заведено по факту покушения на убийство", - сказал заместитель генпрокурора Казахстана Марат Ахметжанов.
Напомним, вечером 21 января в кабинете директора ГОК ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулова председатель профсоюза "Касіпкорган" Тажбенов в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резаную рану грудной клетки слева специалисту ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тембаеву, который пытался предотвратить конфликт. После этого нападавший нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева, в результате чего скончался на месте происшествия.
По данным полиции, Минигулов и Тембаев были госпитализированы.
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