В Генпрокуратуре прокомментировали нападение на руководство корпорации "Казахмыс"

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Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил журналистам, что по факту нападения на генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова проводится досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

"Уголовное дело заведено по факту покушения на убийство", - сказал заместитель генпрокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

Напомним, вечером 21 января в кабинете директора ГОК ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулова председатель профсоюза "Касіпкорган" Тажбенов в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резаную рану грудной клетки слева специалисту ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тембаеву , который пытался предотвратить конфликт. После этого нападавший нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева, в результате чего скончался на месте происшествия.

По данным полиции, Минигулов и Тембаев были госпитализированы.

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