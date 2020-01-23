Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Военный аэродром "Балхаш" открылся после капремонта, передает Kazakhstan Today.

Военный аэродром "Балхаш" теперь сможет принимать любые типы истребителей, бомбардировщиков, летательных аппаратов военно-транспортной авиации, а также самолеты тяжелого класса типа Boeing и Airbus. Впервые за 52 года со дня введения в эксплуатацию на аэродроме проведен капитальный ремонт, который длился два года", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

После капитального ремонта и реконструкции восстановлено несение боевого дежурства на аэродроме и значительно повышена безопасность проведения полётов.

На Силы воздушной обороны возложена боевая задача - в любой момент быть готовыми и способными защитить воздушные рубежи страны. Одним из основных факторов готовности является деятельность военнослужащих по качественному освоению современной боевой авиационной техники и повышению лётного мастерства", - отметил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев на открытии аэродрома.

В пресс-службе подчеркнули, что вновь открывшийся аэродром "Балхаш" имеет важное оперативно-стратегическое значение для обеспечения воздушной мобильности, переброски сил и средств ВС РК. Благодаря своему расположению может использоваться в качестве запасного или резервного аэродрома для гражданских воздушных судов.

Кроме этого, здесь планируется возобновить лётную практику курсантов Военного института Сил воздушной обороны Актобе.

На период проведения капитального ремонта лётный и инженерно-технический состав был перебазирован на аэродром "Жетыген" Алматинской области. В настоящее время перебазированный личный состав вернулся в пункт постоянной дислокации на аэродром "Балхаш".

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