Система Orphus

Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации

23.01.2020, 12:38 8938
Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации, передает Kazakhstan Today.
 
"Им стал Ардак Утепов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
Утепов Ардак Тултаевич родился в 1984 году в городе Целинограде (Нур-Султан). Окончил Институт управления (Астана), Академию гражданской авиации (Алматы), Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан и Калифорнийский университет (Сан-Диего, США).
 
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы, занимал должность эксперта управления, потом, до 2014 года, занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 год - начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП "Казаэронавигация". С 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая