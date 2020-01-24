Нур-Султан. 23 января. Kazakhstan Today - Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации, передает Kazakhstan Today.

"Им стал Ардак Утепов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Утепов Ардак Тултаевич родился в 1984 году в городе Целинограде (Нур-Султан). Окончил Институт управления (Астана), Академию гражданской авиации (Алматы), Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан и Калифорнийский университет (Сан-Диего, США).

Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы, занимал должность эксперта управления, потом, до 2014 года, занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 год - начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП "Казаэронавигация". С 2018 года по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП "Казаэронавигация".

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