Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил объявить мораторий на дорогие машины, мебель и форумы, передает Kazakhstan Today.



"Предлагаю объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.



Глава государства отметил, что "отечественному бизнесу придется встраиваться в глобальные цепочки создания стоимости, наращивать экспорт новых товаров, максимально углублять степень переработки продукции".



"Именно таким производствам необходимо оказывать адресную поддержку", - сказал президент.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства