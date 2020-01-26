Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов республиканского значения

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает Kazakhstan Today.

Президент поставил перед руководителями областей и городов республиканского значения ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов.

Основная задача заключается в развитии экономики страны, улучшении качества жизни населения и сохранении внутренней стабильности. Поэтому мы все должны трудиться в интересах государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что предстоящий год будет насыщенным общественно-политическими событиями и все мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны носить деловой и адресный характер.

Это не череда пышных торжеств, а комплекс прагматичных мер, направленных на продвижение нашей идеологической повестки и объединение казахстанцев. Администрация президента доведет до регионов конкретные установки по их идеологическому наполнению", - подчеркнул Токаев.

Он акцентировал внимание на важности качественного проведения Года волонтеров, напомнив акимам, что это не просто очередная акция, которая проводится на уровне министерства или правительства, а системная деятельность, охватывающая большинство граждан во всех регионах страны, где определяющую роль должны играть исполнительные органы.

Кроме того, глава государства поручил акимам усилить работу с обращениями и жалобами граждан, обеспечить эффективную разъяснительную работу с целевыми группами по распределению адресной социальной помощи по новому формату, а также внедрению обязательного социального медицинского страхования. Президент также потребовал обеспечить стабильное ценообразование на социально значимые товары для населения.

Токаев также указал на важность защиты от чрезвычайных ситуаций, поручив акимам уделять повышенное внимание безопасности граждан и принимать превентивные меры по предотвращению происшествий.

В завершение президент Казахстана подчеркнул, что работа по развитию регионов и решению социальных вопросов является основной задачей, возложенной на акимов, сообщает пресс-служба Акорды.

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