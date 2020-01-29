Токаеву презентовали казахстанский павильон, который будет построен на "ЭКСПО-2020" в Дубае

Абу-Даби. 28 января. Kazakhstan Today - Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву презентовали казахстанский павильон, который будет построен на Международной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, передает Kazakhstan Today.

Глобальное мероприятие, которое состоится с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, будет посвящено теме "Объединяя умы, создавая будущее". По словам управляющего директора по развитию "ЭКСПО-2020" Ахмеда аль Хатиба, ожидается, что выставку посетят свыше 20 миллионов человек, сообщила пресс-служба Акорды.

Казахстанский павильон будет расположен в тематическом кластере "Возможности", в непосредственной близости от главного павильона ОАЭ. Национальная экспозиция будет поделена на несколько зон, в которых будет представлена информация о месте нашего региона в мире, туристском потенциале, истории, культуре страны и ее столице. Посетители также смогут узнать об экономических и инвестиционных возможностях Казахстана. Финальное интерактивное шоу поведает гостям павильона о влиянии искусственного интеллекта на будущее человечества.

Кроме того, глава государства сегодня посетил Международный финансовый центр Дубая (DIFC).

Председатель правления DIFC Ариф Амири рассказал президенту Казахстана о принципах работы специальной экономической зоны, обеспечении привлекательных условий для бизнеса и финансовых институтов путем предоставления необходимой юридической, коммерческой и иной инфраструктуры.

Сегодня в юрисдикции Центра зарегистрировано около 2300 компаний, вклад которых в ВВП Эмирата Дубай к 2024 году составит около 15%. Касым-Жомарт Токаев отметил важность тесного взаимодействия МФЦА с DIFC и использования успешного опыта Дубая в работе Международного финансового центра "Астана".

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