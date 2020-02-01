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Актау. 31 января. Kazakhstan Today - Департамент полиции Мангистауской области возглавил Жанарбек Бактыбаев, передает Kazakhstan Today.



По согласованию с администрацией президента РК и акимом Мангистауской области на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен генерал-майор Бактыбаев Жанарбек Телюбекович, пишет Polisia.kz.



Нового начальника департамента полиции личному составу представил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.



Жанарбек Бактыбаев родился в 1963 году, в органах внутренних дел с 1983 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате МВД, а также в департаментах полиции Павлодарской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей.



Прежний начальник ДП Мангистауской области полковник полиции Канат Таймерденов назначен начальником департамента полиции Алматы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства