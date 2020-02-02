Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства Российской Федерации и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних стратегических и союзнических отношений, сообщила пресс-служба Акорды.

"Свой первый зарубежный визит в качестве председателя правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал президент Казахстана.

На встрече были обсуждены итоги заседания глав правительств ЕАЭС, состоявшегося 31 января в Алматы, где рассматривались актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития Союза.

Я знаю, что вы приняли участие в заседании Евразийского Межправительственного Совета, который был посвящен очень важной теме – цифровизации и искусственному интеллекту. Этими вопросами мы активно занимаемся в Казахстане. В данной области у вас очень обширный опыт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс развитию ЕАЭС. Он отметил необходимость принятия последовательных мер по устранению препятствий и барьеров для обеспечения свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Премьер-министр России поблагодарил за возможность посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит в качестве руководителя правительства РФ.

Россию и Казахстан объединяют братские, партнерские и союзнические отношения. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структурах", - отметил Михаил Мишустин.

Председатель правительства России передал президенту Казахстана самые добрые пожелания от президента Владимира Путина и напомнил о приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года, в День Победы.

Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал.

Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства сообщил, что в Казахстане ожидают участие президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.

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