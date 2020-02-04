Казахстан и США последовательно развивают стратегическое партнерство – МИД РК

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан и США последовательно развивают расширенное стратегическое партнерство, основанное на доверительных и предсказуемых отношениях, сообщил вчера министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майклом Помпео, передает Kazakhstan Today.

Казахстан и США последовательно развивают расширенное стратегическое партнерство, основанное на доверительных и предсказуемых отношениях, нацеленных на мирное развитие и процветание. Мы признательны за последовательную поддержку нашей независимости и суверенитета со стороны США, которые сейчас являются одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Статус расширенного стратегического партнерства Казахстана и США в XXI веке достигнут по итогам переговоров наших лидеров – Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева и Президента США Д. Трампа в 2018 году в Вашингтоне", - сказал министр.

Тлеуберди отметил, что Нур-Султан и Вашингтон ведут качественный диалог на различных уровнях в формате нескольких платформ, где обсуждаются пути развития взаимодействия в сферах политических отношений, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, безопасности и противодействия международному терроризму, нераспространения и разоружения, прав человека и религиозных свобод и многих других.

Одним из наиболее ярких примеров эффективного партнерства наших государств в сфере безопасности стало проведение операции "Жусан", которая стала первым этапом долгосрочного процесса реабилитации и реинтеграции наших сограждан в общество", - отметил Тлеуберди.

Насыщенные контакты официальных лиц двух государств дали серьезный сигнал деловым кругам и обеспечили значительный прирост торговых и инвестиционных отношений.

Наши переговоры с Майклом Помпео в очередной раз подтвердили стремление к качественному развитию казахстанско-американского сотрудничества", - отметил министр.

По его словам, сегодня Казахстан с американскими партнерами обсуждает диверсификацию инвестиционных отношений. Соединенные Штаты рассматриваются Казахстаном как источник инвестиций, новых технологий и знаний, а также стандартов мирового уровня.

Одним из флагманских проектов в несырьевом сегменте экономики в конце 2019 года стало привлечение американского сельскохозяйственного гиганта "Tyson" в нашу страну по итогам визита премьер-министра РК А. Мамина. Этот проект обеспечит мультипликативный эффект для всей сельскохозяйственной отрасли и за ее пределами", - пояснил глава МИД РК.

По словам Тлеуберди, значительным потенциалом для дальнейшего укрепления экономического взаимодействия обладают информационные технологии, наукоемкие отрасли промышленного производства и многие другие. Во время встречи с госсекретарем США было уделено внимание пополнению договорно-правовой базы новыми соглашениями, вопросам дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и укреплению взаимодействия с США в региональном формате.

Среди недавно подписанных документов между Казахстаном и США глава МИД отметил соглашение об "открытом небе", которое, помимо открытия прямого авиасообщения между нашими странами, позволит внедрить высочайшие стандарты безопасности для задействованных казахстанских авиакомпаний и аэропортов.

Также с коллегой обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США. Государственный департамент продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица", - пояснил министр.

Казахстан поддерживает сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и распространением радикальной идеологии. Продолжает партнерство с госдепартаментом по реабилитации и реинтеграции граждан, вернувшихся из зон боевых действий Сирии и Ирака.

Казахстан активно поддерживает региональный формат сотрудничества в рамках диалога "С5+1".

Мы планируем провести министерскую встречу диалога "С5+1" в городе Ташкент. Долгосрочное вовлечение США в региональные проекты активизирует привлечение инвестиций и технологий в экономику Центрально-Азиатского региона, обеспечит улучшение качества жизни наших государств, а также позволит "экспортировать" успех в соседний Афганистан. Это является одним из приоритетов Стратегии США по Центральной Азии, которую США выработали для укрепления партнерства с нашим регионом. Я думаю, Майкл Помпео остановится несколько подробнее на этом документе", - сказал глава МИД.

Также были обсуждены приоритеты РК И США в международной повестке дня, в том числе инициативу Елбасы по восстановлению доверия между крупнейшими державами во имя глобальной безопасности, экономического развития и процветания.

Таким образом, визит государственного секретаря США в Казахстан позволил подтвердить наше обоюдное стремление продолжать взаимодействие в рамках расширенного стратегического партнерства и заложить основы его дальнейшего развития в 2020 году", - заключил Тлеуберди.

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