Пенсионными накоплениями досрочно смогут воспользоваться 113 тыс. казахстанцев - МТСЗН

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Пенсионными накоплениями на приобретение жилья досрочно смогут воспользоваться более 113 тыс. казахстанцев. Об этом сегодня на пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства заявил министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Как заявил Нурымбетов, выработанные рабочей группой подходы по досрочному изъятию пенсионных накоплений были поддержаны большинством членов группы, одобрены Советом по экономической политике и получили одобрение главы государства как "первый шаг в решении этого важного вопроса", пишет primeminister.kz.

На сегодняшний день в ЕНПФ имеется 1,4 млрд тенге накоплений и 9,9 млн пенсионных счетов. Но, к сожалению, объем 53% из них составляет менее 500 тыс. тенге, 16% - от 500 тыс. до 1 млн тенге, 15% - от 1 млн до 2 млн тенге. Таким образом, у 84% вкладчиков объем накоплений составляет менее 2 млн тенге", - сказал министр.

В частности, рабочей группой предложено несколько вариантов использования части пенсионных накоплений.

Первая категория - работающие граждане, которым предлагается предоставить право использования части пенсионных накоплений на приобретение жилья или дорогостоящее лечение (по отдельному перечню), - это вкладчики ЕНПФ, имеющие пенсионные накопления, превышающие "порог достаточности", рассчитанный для каждого возраста отдельно, для мужчин и женщин.

К примеру, для вкладчика 40-летнего возраста (со средним трудовым стажем 18-20 лет) минимальный "порог" накоплений составляет 6,9 млн тенге для мужчин и 9,8 млн тенге для женщин. Для 63-летнего вкладчика, то есть человека, достигшего пенсионного возраста, этот порог составил - 8,2 млн тенге для мужчин и порядка 10,1 млн тенге для женщин.

Для 50-летнего мужчины "порог достаточности" составляет 7,2 млн тенге. Он будет копить еще 13 лет пенсионные накопления. Таких у нас 2906 мужчин", - сказал министр.

По данным МТСЗН, по состоянию на ноябрь 2019 года, 113 тыс. казахстанцев могут воспользоваться этим правом.

Мы сегодня будем думать о том, что еще можно будет предусмотреть, чтобы количество людей, которые могут воспользоваться этим правом, увеличить до 500-700 тыс. человек. Президент дал еще два месяца, чтобы мы выработали эти предложения", - проинформировал Нурымбетов.

Вторая категория - это состоявшиеся пенсионеры, которым предлагается воспользоваться 50% своих пенсионных накоплений на приобретение жилья или дорогостоящее лечение. При этом обязательным условием является - размер назначенной пенсии (базовая, солидарная и накопительная), обеспечивающей замещение утраченного дохода на уровне не ниже 40%. Таких пенсионеров насчитывается 119,5 тыс. человек.

На сегодняшний день, согласно закону, люди, достигшие пенсионного возраста, могут брать деньги из накопительного фонда лишь на ежемесячной основе. Теперь мы хотим разрешить им забрать сразу 50% своих накоплений. Но при условии, что его ежемесячная выплата с оставшейся суммы плюс базовая и солидарная пенсия в сумме будет не меньше 40% от того дохода, с которым он вышел на пенсию", - отметил министр.

Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается Дорожная карта по дальнейшему развитию пенсионной системы на 2020-2024 годы. По поручению президента также будет продолжена работа по постепенному расширению круга граждан, которым будет предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений.

Введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателя, которые должны уплачиваться в пользу работников, было перенесено с 2020 на 2023 год.

Сегодня государство выплачивает (пенсию. - Прим агентства) 2,2 млн человек. Это порядка 2,4 трлн тенге. Государство выплачивает гарантию тем, кто выходит с накопительной пенсионной системой и у кого инвестиционный доход не превышает инфляцию. Сам работник платит со своей заработной платы 10%. В Концепции было прописано, что ответственность несли также работодатели в форме 5% накопительных взносов для работников в накопительный пенсионный фонд. Закон был принят и должен был вступить в силу с 1 января 2020 года. Но в своем Послании президент, учитывая мнения и обращения бизнес-сообщества, передвинул принятие закона на 2023 год", - напомнил Нурымбетов.

Кроме того, министр отметил, что в РК назрела необходимость решения ряда проблем. Первая - накопительная пенсионная система Казахстана очень молодая - 21 год. В целом в развитых странах для становления пенсионной системы необходимо 35-40 лет. Вторая - низкий уровень доходов населения. Третья - несвоевременная уплата обязательных пенсионных взносов: на сегодняшний день порядка 100 тыс. предпринимателей не производят пенсионных взносов за своих работников, имеется 2,7 млрд тенге долгов. Четвертая - инвестиционные доходы не наращиваются должным образом.

Ранее внештатный советник президента Казахстана экономист Олжас Худайбергенов, который неоднократно критиковал подходы МТСЗН по исполнению поручения главы государства касательно пенсионной реформы, заявил о выходе из рабочей группы по разработке реформы

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