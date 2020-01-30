Советник президента РК возмущен некомпетентностью чиновников, занимающихся пенсионной реформой

В сентябре прошлого года президент в своем послании поручил рассмотреть возможность использования пенсионных накоплений для покупки жилья и в целом реформы пенсионной системы. Напомню, что это поручение было дано после резкой негативной реакции общества на введение 5% дополнительного пенсионного взноса с 1 января 2020 года. Президент отложил введение взноса на три года, поручив найти другое решение вопроса, которое, исходя из логики ситуации, не предполагает рост нагрузки для бизнеса. Для этого была создана рабочая группа , которая работала три месяца. Рабочая группа собиралась в разных составах - на уровне Минтруда и на уровне вице-премьера Б. Сапарбаева. На встречах на уровне Минтруда председательствовала экс-министр Тамара Дуйсенова, которая сейчас является директором подведомственной структуры "Центр развития трудовых отношений". Я ни разу не видел на этих встречах министра, поэтому возникает стойкое ощущение двоевластия внутри Минтруда. Собственно, это неправильно бывших министров ставить в подчинение действующим министрам, тем более, если действующий ранее подчинялся бывшему. Это чревато давлением груза прошлого и соразмерным отказом от здравой логики в пользу субъективных политических нюансов", - написал Худайбергенов.

Он напомнил, что в 2013-2018 годах Тамара Дуйсенова была министром труда и соцзащиты и отвечала за формирование пенсионной политики, а потому "несет полную моральную ответственность за провал пенсионной системы".

В ее период было предложено и принято решение о введении дополнительных 5% пенсионных взносов поверх имеющейся нагрузки на ФОТ. Теперь, когда она участвует в рабочей группе, готовит проект письма на имя президента от имени рабочей группы, вышеуказанный нюанс заставляет ее утверждать, что никаких серьезных проблем нет. Здесь чистый конфликт интересов, который в принципе не позволит прийти к правильному решению", - отмечает экономист.

По его словам, Тамара Дуйсенова и Биржан Нарымбетов от имени рабочей группы предложили "совершенно некомпетентное решение".

Во-первых, было предложено разрешить использовать пенсионные накопления только для 1% вкладчиков , абсолютное большинство которых уже имеет жилье в собственности, при этом не предполагалось в целом пенсионной реформы, то есть налицо узкое решение, которое в принципе не меняет положения. Тогда я заявил, что поручение президента не выполнено, потом, получив заверения от министра, что чуть позже цифра будет увеличена и большая реформа все же состоится, решил смягчить позицию, посчитав, что в таком формате можно считать поручения выполненным. Но сейчас, после заявлений министра, вижу, что меня обманули. Пока сидят на должности те, кто допустил провал пенсионной системы, не будет никакой реформы. Во-вторых, было рекомендовано с 2023 года все же ввести дополнительный 5%-ный пенсионный взнос. Это вообще является абсурдом - без рекомендации было понятно, что, если рабочая группа не придумает иного решения, этот взнос начнет действовать с 2023 года. С таким подходом можно рекомендовать Солнцу завтра утром взойти с востока. Но дело не в этом, они даже не поняли смысл - нужно было найти решение, не предполагающее рост нагрузки на ФОТ. Максимум, что они придумали в ответ на мое возражение, это растянуть введение взноса на несколько лет (начнут с 1% в 2023 году и доведут до 5% в 2029 году). Именно в ответ на такие некомпетентные решения президент вынужден заявлять, что придется "делать реформы через колено", - прокомментировал Худайбергенов.

Также было предложено отменить госгарантию на сохранность пенсионных накоплений.

На фоне сильного недоверия людей к пенсионной системе отмена госгарантии окончательно убьет доверие людей со всеми вытекающими последствиями. Выиграют здесь лишь те, кто уже без такой ответственности, будет управлять пенсионными активами. Насколько я знаю, в последней версии письма на имя главы государства этот пункт убрали, но сейчас он снова появился в Дорожной карте по итогам данного письма. В-четвертых, предлагается дальше наращивать санкции за неуплату пенсионных отчислений. По сути, эти люди не понимают, что без повышения доверия к пенсионной системе через создание правильных стимулов санкции в принципе неэффективны. И дальнейший рост санкций будет лишь увеличивать протестность по отношению к государству", - написал советник президента.

В своем заявлении он сообщил о выходе из состава рабочей группы.

Пока вышеуказанные люди не уйдут в отставку, рабочая группа в принципе не способна найти правильное решение. Как можно найти новое решение, если сохраняется старый подход? Система госуправления требует обновления кадров, и, судя по всему, его нужно начать с Минтруда", - резюмировал Худайбергенов.

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