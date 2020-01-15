Казахстанцы смогут снимать пенсионные накопления до выхода на пенсию не раньше 2021 года

Фото: zing.kz

Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today -Если президент одобрит законопроект, то механизм выдачи пенсионных денег до выхода на пенсию заработает с 2021 года, передает Kazakhstan Today.

По словам министра труда и соцзащиты населения Биржана Нурымбетова, полностью механизм выдачи денег реально заработает с 2021 года, если президент одобрит документ, сообщает "Хабар 24" .

Мы считаем возможным, чтобы работающие граждане могли изъять для личных нужд сумму, превышающую порог достаточности. Эта та сумма накоплений, которой будет достаточно при достижении пенсионного возраста пожизненно получать свои накопления как минимум не меньше, чем минимальная пенсия, сложившаяся в стране. При этом порог достаточности должен быть свой, учитывая, что, например, человек в 40 лет, у него ещё есть время накопить необходимую сумму", - рассказал министр.

Порог достаточности составит 10 млн тенге для мужчин, 12 млн тенге для женщин. Что касается второй категории - уже состоявшихся пенсионеров, по словам Нурымбетова, правительство предлагает, чтобы они могли изъять половину своих накоплений. Но с условием, что оставшаяся часть не будет меньше, чем 40% дохода, с которым человек вышел на пенсию.

Таким образом, по нашим расчетам, по первой категории - работающие граждане, это порядка 113 тыс. человек, и достигших пенсионного возраста - порядка 120 тыс человек, которые могли бы этим воспользоваться. На какие цели? Прежде всего мы предлагаем решать вопросы жилья, на лечение. Мы предложили главе государства, если он одобрит наши подходы, будет разработана дорожная карта. Это потребует времени для принятия законопроекта", - добавил Нурымбетов.

По словам руководителя АО "Центр развития трудовых ресурсов" Тамары Дуйсеновой, чтобы получить достойную пенсию с этой пенсионной системой, в мировой практике исходят из того, что должно быть 40 лет участия человека и регулярные отчисления.

В этой связи, если мы говорим 1 млн - 69% всех вкладчиков, нужно иметь в виду, что мы начали все после 1998 года перечисления, и очень большое количество людей, у которых накопления меньше 20 лет. Нужно иметь в виду, что сейчас у молодого поколения накопления больше, чем у старшего поколения", - пояснила она.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства