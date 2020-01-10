Худайбергенов об использовании пенсий: президенту нужно решение для 99% населения, а не 1%

Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Советник президента РК Олжас Худайбергенов считает, что поручение главы государства о возможности использования части пенсионных накоплений на приобретение жилья не выполнено, передает Kazakhstan Today.

Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%", - написал Худайбергенов в Facebook .

В итоге Минтруда предлагает разрешить это тем, у кого накопления больше 10-12 млн тенге, а это всего 102 тыс. человек , причем высокая вероятность, что у них есть жилье. Также предлагается ввести дополнительные пенсионные взносы с 2023 года. Как будто президент отложил на 2023 год, чтобы ему сказали, что можно ввести с 2023 года. В общем, поручение президента не выполнено", - заявил советник главы государства.

Он также сообщил о том, что не согласен с позицией Минтруда разрешить использование пенсионных накоплений только при наличии на счете в ЕНПФ 10 млн тенге.

Как член рабочей группы заявляю, что данное решение является решением Минтруда, а не рабочей группы, по крайней мере, я был 100% против такого решения", - написал Олжас Худайбергенов.

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