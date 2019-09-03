Президент поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений, передает Kazakhstan Today.

"Поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению", - заявил глава государства, обращаясь с посланием к народу.

Кроме того, Токаев напомнил, что с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования.

Хочу донести до каждого: государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи", - отметил он.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства