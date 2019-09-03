Президент поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений

"Поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению", - заявил глава государства, обращаясь с посланием к народу.
Кроме того, Токаев напомнил, что с 1 января 2020 года в Казахстане запускается система обязательного социального медицинского страхования.
Хочу донести до каждого: государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи", - отметил он.
Ранее предлагалось, что с 2020 года, помимо обязательных пенсионных взносов (10% от доходов работников), работодатели за счет собственных средств дополнительно будут уплачивать в Единый накопительный пенсионный фонд пенсионные взносы в размере 5% от ежемесячного дохода работника.
Напомним, ранее в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" предложили пересмотреть норму о введении 5%-ных взносов работодателя в пенсионный фонд.
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