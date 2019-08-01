В НПП "Атамекен" назвали риски, связанные с введением 5%-ных взносов работодателя в пенсионный фонд

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" предложили пересмотреть норму о введении 5%-ных взносов работодателя в пенсионный фонд, передает Kazakhstan Today.

Широкий резонанс вызвал вопрос внедрения обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 5%. Согласно действующему законодательству, практически все работодатели, как частные, так и государственные организации, обязаны будут выплачивать 5% от фонда заработной платы в дополнение к имеющимся платежам. Чтобы понять масштабы, давайте посчитаем: предлагаемые 5% - это дополнительная нагрузка на работодателей в размере от 500 млрд тенге до 900 млрд тенге в год, по разным оценкам. Для сравнения: эта цифра сопоставима с бюджетом госпрограммы ДКБ-2025 за 5 лет (порядка 500 млрд тенге)", - отметили в пресс-службе НПП.

В "Атамекене" напомнили, что и без этих 5% нагрузка на фонд оплаты труда растет. В частности, в Казахстане происходит поэтапное увеличение взносов на обязательное социальное медицинское страхование. Если в 2019 году работодатель платит в ФОМС 1,5%, а работник не платит ничего, то с 2020 года работодатели будут выплачивать уже 2%, а работники - 1%, а еще спустя год-два взнос работодателя возрастет до 3%, а работника - до 2%.

Фактическая нагрузка на работодателей и индивидуальных предпринимателей по оплате за обязательное социальное медицинское страхование с момента введения (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2019 года) уже составила 186,2 млрд тенге и будет расти вместе с повышением ставок, достигнув, по прогнозам, 400-500 млрд тенге в год", - рассказала заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Алена Романова.

Таким образом, общая налоговая нагрузка на фонд оплаты труда (куда входят социальные отчисления, подоходный налог, пенсионные взносы, медстрахование и прочее) превысит 40% от зарплаты.

При этом, как отметили в палате, государственные организации также должны будут оплачивать этот взнос и соответствующие расходы должны быть заложены в бюджете, то есть лягут на плечи налогоплательщиков.

Сегодня, когда до вступления нормы в силу остается менее полугода, имеет смысл критически рассмотреть целесообразность этого нововведения с учетом текущих реалий. По состоянию на 1 июня 2019 года пенсионные накопления вкладчиков составили 9,9 трлн тенге, при этом пенсионные выплаты составили только 1,3 трлн тенге. Никакого критичного разрыва между накопленными средствами и выплатами нет. Мы понимаем, что данная мера необходима для обеспечения пенсионных выплат, это не только накопительный, но и распределяющий компонент, поэтому эти деньги и не наследуются. Однако существует ГФСС со схожими функциями, куда работодатели также выплачивают социальные отчисления. Это значит, что нужна скоординированность между этими сборами", - говорится в сообщении палаты.

Эксперты предлагают: прежде чем вводить норму в действие, "выстроить и показать четкую систему пенсионного и социального обеспечения, прозрачную и понятную". Отдельно дополнительная нагрузка на работодателей, по их мнению, никаких проблем не решит.

Напротив, введение данной нормы несет значительные риски. Первое - это, конечно, уход в тень как реальных зарплат, так и занятости. Уже сегодня имеются факты неуплаты или нерегулярной оплаты пенсионных взносов. Введение дополнительных взносов будет иметь обратный эффект. Должны быть применены стимулирующие меры для вовлечения тех субъектов, которые не платят или делают это нерегулярно. Второе - дополнительная нагрузка на стоимость товаров и услуг. Где работодатель должен брать эти средства? Они будут заложены в цену товаров и услуг, провоцируя инфляцию. Возникнут риски снижения фактических зарплат и увольнения сотрудников, что вообще недопустимо", - подчеркнули в пресс-службе.

Государство оказывает беспрецедентные меры по поддержке предпринимательства. Бизнес, в свою очередь, готов нести встречные обязательства по обеспечению занятости и уплате налогов. Проделана большая работа по созданию благоприятного бизнес-климата в стране. Дополнительная финансовая нагрузка на бизнес в этих условиях пошатнет достигнутые результаты, считают в "Атамекене".

Поэтому НПП "Атамекен" считает недопустимым дальнейшее увеличение нагрузки на бизнес и выступает с твердой позицией по пересмотру данных норм. Также Нацпалата готова предоставить площадку для всестороннего конструктивного обсуждения с привлечением предпринимателей, ассоциаций, независимых экспертов", - подытожила зампред правления НПП.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане вводятся обязательные пенсионные взносы (ОПВР) в размере 5% в пользу работника за счет средств работодателя . Данные нормы были приняты законом РК от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения". Целью введения пенсионных взносов работодателя является повышение благосостояния казахстанцев, обеспечение достойного размера пенсии, соответствующего трудовому стажу работников, проинформировал пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Канат Кульшманов.

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