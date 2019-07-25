В Минтруда прокомментировали введение обязательных пенсионных взносов работодателей с 2020 года

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Министерства труда Канат Кульшманов прокомментировал введение обязательных пенсионных взносов работодателей с 1 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Он рассказал, как введение обязательных пенсионных взносов работодателей отразится на пенсиях казахстанцев.

"С 1 января 2020 года вводятся обязательные пенсионные взносы (ОПВР) в размере 5 процентов в пользу работника за счет средств работодателя. Данные нормы были приняты законом РК от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения". Целью введения пенсионных взносов работодателя является повышение благосостояния казахстанцев, обеспечение достойного размера пенсии, соответствующего трудовому стажу работников", - написал Канат Кульшманов в Facebook.

Таким образом, по его информации, на индивидуальный пенсионный счет работника ежемесячно будет поступать 15 процентов от заработной платы: 10 процентов - обязательные пенсионные взносы работника, 5 процентов - пенсионные взносы за счет собственных средств работодателя.

Нововведение распространяется на всех работающих граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. ОПВР не распространяются на лиц, выполняющих работы и услуги на основе договоров гражданско-правового характера; физических лиц пенсионного возраста; военнослужащих и сотрудников силовых структур; получателей пенсионных выплат за выслугу лет; судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание", - пояснил он.

При этом, по словам представителя ведомства, поступающие от работодателей пенсионные взносы не могут считаться собственностью отдельных лиц и не наследуются. Данные средства будут находиться в активе ЕНПФ и перераспределяться между пенсионерами.

Подчеркнем, что нововведение не должно стать поводом для снижения заработной платы работников, так как условия труда и размер заработной платы оговариваются в трудовом договоре. Согласно Трудовому кодексу РК, любые изменения в трудовой договор могут вносится только по обоюдному согласию работника и работодателя. В случае если трудовые права будут нарушаться, работник имеет право обратиться в инспекцию труда по месту работы либо в Комитет труда, социальной защиты и миграции по телефонам 74-34-91, 74-35-72 (управление трудовых отношений)", - отметил Канат Кульшманов.

Для примера возьмем работника с трудовым стажем 33 года и окладом 172 тысячи тенге (средняя заработная плата на сегодняшний день). За 33 года 10-процентные пенсионные накопления из зарплаты работника с учетом инвестиционного дохода составят примерно 12,7 млн тенге. При этом, рост зарплаты не учитывается. К моменту выхода на заслуженный отдых пенсия работника составит 140 тысяч тенге, в том числе накопительная - 110 тыс. тенге, базовая - 30 тыс. тенге. Однако в аналогичной ситуации за счет введение взносов работодателя (ОПВР) пенсия работника увеличится на 50 тыс. тенге и составит порядка 190 тыс. тенге.

В Казахстане насчитывается около 2,2 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсии на 1 июля 2019 года составляет 85 697 тенге, в том числе базовая - 26 978 тенге, солидарная - 58 719 тенге.

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