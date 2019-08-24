Рабочая группа создается в правительстве РК по вопросу введения пенсионных взносов работодателя в размере 5%

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Рабочая группа создается в правительстве по вопросу введения обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 5%, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, с 2020 года, помимо обязательных пенсионных взносов (10% от доходов работников), работодатели за счет собственных средств дополнительно будут уплачивать в Единый накопительный пенсионный фонд пенсионные взносы в размере 5% от ежемесячного дохода работника.

Введение обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 5% на пресс-конференции в правительстве РК прокомментировал заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев.

Первое - государство, второе - сам работник, третье - работодатель. На сегодняшний день в основном работают только две стороны: государство и сам работник, который из своей заработной платы отчисляет 10%. Государство продолжает выплачивать солидарную пенсию, а также базовую пенсию. Начиная с этого года, размер базовой пенсии был увеличен до 30%. Работодатели на сегодняшний день выплачивают пенсию только тем работникам, которые у них работали и получили трудовые увечья, работающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске", - цитирует заместителя премьер-министра primeminister.kz .

По его словам, данный шаг на зарплатах работников не отразится: эти 5% будут идти от работодателя.

Вместе с тем Сапарбаев отметил, что с учетом возникших многочисленных вопросов и обсуждений среди общественности, президентом РК дано поручение правительству по дальнейшему совершенствованию закона.

Мы создаем рабочую группу, куда войдут представители работодателей, НПП "Атамекен", неправительственных организаций, экспертов. Все вместе обсудим и внесем предложения", - подчеркнул вице-премьер.

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