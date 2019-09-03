Вопрос использования пенсионных накоплений для покупки жилья рассмотрит правительство РК

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил поработать вопрос использования пенсионных накоплений для покупки жилья или получения образования, передает Kazakhstan Today.

Поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования", - сказал глава государства на совместном заседании палат парламента , пишет пресс-служба Акорды в Twitter.

В своем послании народу Казахстана он также коснулся темы выплаты адресной соцпомощи.

За 5 лет число получателей адресной соцпомощи выросло с 77 тыс. человек до более чем 1,4 млн. Объем выделяемых из бюджета средств на соцподдержку с 2017 года увеличился в 17 раз. Другими словами, все больше людей предпочитают не работать либо утаивают свои доходы", - сказал Токаев.

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