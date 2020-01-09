Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Только 102 тыс. казахстанцев смогут досрочно воспользоваться пенсионными накоплениями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, передает Kazakhstan Today.

Рабочая группа изучила международный опыт и внесла предложения в отношении использования пенсионных накоплений. Я еще раз хочу повторить: использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений. Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. То есть когда человек уходит на пенсию, то у него на своем счете должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной, чтобы у него была нормальная жизнь", - цитирует Сапарбаева Kazpravda.kz .

Он уточнил, что почти половина вкладчиков в РК имеют накопления не более 1 млн тенге . "А достаточная сумма - примерно от 10 до 12 млн тенге. Таких людей у нас всего где-то 102 тыс. человек", - сказал Сапарбаев.

Он также отметил, что одно из предложений - это использование накопленных средств для приобретения жилья и на лечение, однако решение по внесенным предложениям еще не принято.

Эти предложения пока на рассмотрении в администрации президента, решение не принято. Какое будет принято решение, мы вам сообщим. А в целом есть поручение в отношении пенсионной реформы . Еще раз хочу сказать, это все будет зависеть от суммы пенсионных накоплений, так как это требование международной организации труда, минимум 40% должно остаться", - подчеркнул вице-премьер.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства