Более половины вкладчиков ЕНПФ имеют накопления до 500 тыс. тенге

Анализ состояния накопительной пенсионной системы показывает, что на сегодня 5,3 млн вкладчиков имеют пенсионные накопления лишь до 500 тыс. тенге (54% от общего числа), у 1,6 млн человек - в пределах от 500 тыс. до 1 млн тенге (16% от общего количества активных вкладчиков). Таким образом, средний размер пенсионных накоплений граждан составил 1 040 800 тенге, в том числе у мужчин - 1 164 700 тенге, у женщин - 900 400 тенге", - указывается в ответе.
Вместе с тем Аскар Мамин проинформировал, что во исполнение послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года правительством изучается вопрос возможности использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений для покупки жилья или получения образования. Под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей.
На сегодня проведено 4 заседания рабочей группы, на которых рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год.
Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Вместе с тем на сегодня членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается", - говорится в ответе премьер-министра.
Также отмечается, что, учитывая важность вопроса, работа по выработке согласованных предложений в данном направлении находится на контроле правительства.
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