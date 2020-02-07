В РК создан Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - При администрации президента образован Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, передает Kazakhstan Today.

Глава государства отметил необходимость создания такого института на расширенном заседании правительства 24 января 2020 года. Возглавил центр заместитель руководителя администрации президента по социально-экономическим вопросам Т.М. Сулейменов. В состав Центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Он также отметил, что основной задачей центра является разработка непредвзятой экспертизы и практических предложений по ускоренной реализации социально-экономических реформ.

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