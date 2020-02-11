Назарбаев произвел кадровые назначения в Совете безопасности Казахстана

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых назначений в Совете безопасности РК, передает Kazakhstan Today.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы назначены: Ташимбаев Тимур Газизбекович - заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан; Есенеев Каиргельды Кайратович - заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК; Бейспеков Азамат Омирзакович - заместителем заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК", - сообщает пресс-служба Елбасы.

Также решениями Назарбаева в связи с переходом на другую работу освобождены: Баймукашев Мурат Калибекович - от должности заместителя Секретаря Совета безопасности РК; Калинин Андрей Анатольевич - от должности заместителя заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства