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На фоне усложняющейся международной обстановки роль казахстанской военной разведки в сфере обеспечения безопасности страны возрастает - Токаев

18.02.2020, 18:37 6346
На фоне усложняющейся международной обстановки роль казахстанской военной разведки в сфере обеспечения безопасности страны возрастает - Токаев
Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Главного разведывательного управления Вооруженных сил, передает Kazakhstan Today.
 

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о существующих угрозах в кризисных регионах мира, а также ознакомился с современными образцами вооружения и военной техники, которыми оснащены подразделения ГРУ. Глава государства дал положительную оценку деятельности казахстанской военной разведки и подчеркнул, что на фоне усложняющейся международной обстановки ее роль в сфере обеспечения безопасности страны возрастает", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
В завершение Верховный Главнокомандующий поручил ГРУ МО продолжить работу по совершенствованию и развитию системы военной разведки, пожелал успешной службы военнослужащим данного подразделения.
 

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