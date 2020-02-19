На фоне усложняющейся международной обстановки роль казахстанской военной разведки в сфере обеспечения безопасности страны возрастает - Токаев

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о существующих угрозах в кризисных регионах мира, а также ознакомился с современными образцами вооружения и военной техники, которыми оснащены подразделения ГРУ. Глава государства дал положительную оценку деятельности казахстанской военной разведки и подчеркнул, что на фоне усложняющейся международной обстановки ее роль в сфере обеспечения безопасности страны возрастает", - сообщила пресс-служба Акорды.
В завершение Верховный Главнокомандующий поручил ГРУ МО продолжить работу по совершенствованию и развитию системы военной разведки, пожелал успешной службы военнослужащим данного подразделения.
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