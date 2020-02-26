ЕАЭС предстоит большая работа по развитию интеграции с Европейским союзом - Назарбаев

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Первый президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках Евразийского экономического союза.

Почетный председатель ЕАЭС Н. Назарбаев отметил, что Казахстан всегда выступал за идею экономической интеграции и поддерживал ее.

За последнее время государствами-участниками союза была проделана масштабная работа. Подписано большое количество соглашений. По всем отраслям приняты совместные решения", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана заверил М. Мясниковича, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления экономического союза.

В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в Союз. Предстоит большая работа, в том числе по развитию интеграции с Европейским союзом", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, М. Мясникович рассказал о состоявшихся переговорах с руководством Казахстана и планах дальнейшей работы Евразийской экономической комиссии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства