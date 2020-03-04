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В Казахстане планируют реорганизовать Погранслужбу

03.03.2020, 14:43 12853
В Казахстане планируют реорганизовать Погранслужбу
Фото: baigenews.kz
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - На портале "Открытые НПА" опубликован для публичного обсуждения проект указа президента "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности", передает Kazakhstan Today.
 

Реорганизовать республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Реорганизовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы", - говорится в документе.

 
Также предлагается переименовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы. 
 
Более подробная информация не раскрывается.
 

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