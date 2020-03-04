В Казахстане планируют реорганизовать Погранслужбу

Фото: baigenews.kz
Реорганизовать республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан". Реорганизовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы", - говорится в документе.
Также предлагается переименовать республиканские государственные учреждения Пограничной службы.
Более подробная информация не раскрывается.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства