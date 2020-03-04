Президент прокомментировал изменения в составе НСОД

В целях широкого вовлечения общественности в работу НСОД произведена рабочая ротация его состава. В Нацсовет пришли новые общественные деятели. Благодарю за активную работу бывших членов Совета", - написал глава государстве в Твиттере.

Напомним, в состав НСОД вошли известный общественный деятель, депутат мажилиса парламента РК, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Бакытбек Смагул, известный юрист, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, общественный деятель, председатель ОО "Мазмундама" Шынгыс Мукан, генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков, руководитель движения многодетных матерей "Талбесік" по Карагандинской области, журналист Лаззат Кожахметова, юрист, координатор республиканского волонтерского движения "Акселератор добра" Айнур Сабитова.

При этом из состава Национального совета выведены Э. Азимова, А. Саин, Б. Палымбетов, А. Шураев, Б. Бухарбай, А. Амиртаев.

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