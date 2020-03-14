Главы правительств Казахстана, России и Беларуси обсудили вопросы экономического сотрудничества

Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонные разговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и премьер-министром Республики Беларусь Сергеем Румасом по вопросам экономического сотрудничества стран, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

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