Казахстанцев призывают получать госуслуги в режиме онлайн

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев призвал граждан получать государственные услуги в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Друзья, в ситуации, когда Министерство здравоохранения рекомендует сократить физические контакты, чтобы предотвратить распространение коронавируса, призываю вас переходить в онлайн. Получайте госуслуги через eGov или eGov mobile, пользуйтесь образовательными онлайн-ресурсами, заказывайте покупки онлайн и минимизируйте оплаты наличными", - сообщил Жумагалиев в Facebook.

Он отметил, что сегодня 80% госуслуг можно получить через Интернет, не обращаясь в ЦОН. "В срочном порядке госорганы приступают к переводу в онлайн замену паспортов, удостоверений, получение пособий, выплат и услуг ЗАГСа, за которыми казахстанцы часто обращаются в центры. На мобильное приложение будет выведено водительское удостоверение, техпаспорт, свидетельства по актам гражданского состояния, которые вы сможете демонстрировать через смартфон. Для расширения доступа населения к электронным услугам в ближайшее время будет доступна возможность получения ЭЦП без посещения ЦОН, этот вопрос мы уже согласовали с заинтересованными госорганами. Параллельно мы усиливаем работу Call-центра 1414 и сервисов электронного правительства, чтобы вы могли получать услуги онлайн бесперебойно", - сообщил министр.

Кроме того, по его информации, для минимизации контактов в госорганах все совещания сегодня переводятся в формат видеоконференцсвязи. Всем центральным и местным госорганам, в ходе комиссии по обеспечению режима ЧП, поручено исключить подписание и согласование всех видов документов на бумаге. Параллельно прорабатывается техническая возможность для удаленной работы госслужащих в случае необходимости.

В образовательных учреждениях переходят на дистанционный формат. Акиматам поручено увеличить каналы связи для организаций образования.

Учитывая возникшую ситуацию, операторы связи переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность работы сетей и своевременное расширение пропускной способности", - проинформировал Жумагалиев.

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