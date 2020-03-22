Мобилизованным на борьбу с коронавирусом врачам в разы поднимут зарплату

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Участвующим в борьбе с коронавирусом врачам в разы поднимут зарплату - в два-три раза, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.



"Мы должны оказать поддержку врачам. Они сейчас на передовой. Инфекционисты, врачи скорой, медсестры, врачи больниц, которые работают в инфекционных больницах. По прямому поручению министра здравоохранения Елжана Биртанова в рамках программы стимулирования и поддержки врачей в этот период необходимо поднять в два-три раза заработную плату - это только тем, кто занят в борьбе с инфекцией", - сообщил в эфире телеканала Qazaqstan в рамках передачи "Ashyq Alan" официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.



Напомним, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выражая благодарность медработникам за напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения, заверил, что "правительство примет меры по премированию данного медперсонала".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства