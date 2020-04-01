В Казахстане обнулены ввозные пошлины на ряд товаров из стран ЕАЭС

"Это в особенности важно с точки зрения сохранения занятости и выплаты зарплат. Поэтому для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября текущего года) отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда".