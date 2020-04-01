В Казахстане обнулены ввозные пошлины на ряд товаров из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Ввозные пошлины на ряд товаров, включая средства индивидуальной защиты, сырье для их производства, вакцины, наборы для диагностики из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулены в Казахстане, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
Правительством ведется работа с партнерами по Евразийскому экономическому союзу в части обнуления ввозных пошлин для наиболее важного для нас импорта. Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже принято", - сказал Токаев, выступая с заявлением по вопросам, связанным с режимом ЧП в стране и антикризисными мерами государства в экономике и социальной сфере.
По его словам, продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров.
Продолжается работа по снижению импортных пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым мы не являемся самодостаточными. Правительству следует обеспечить учет запросов отечественного бизнеса и ускорить данную работу", - подчеркнул глава государства.
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