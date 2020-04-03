Правительство приняло дополнительные меры по поддержке граждан и бизнеса

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен дополнительный пакет антикризисных мер в рамках реализации поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр отметил принятие налоговых стимулов в целях поддержки предпринимателей в различных секторах экономики, включая торговлю, общественное питание, гостиничный и туристический бизнес, а также другие отрасли из сектора услуг. Освобождение и снижение ставок предоставляются на различные сроки и охватывают более 700 тыс. субъектов предпринимательства.

Расширится круг получателей социальной выплаты, включая самозанятых, потерявших работу, а также некоторые группы социально уязвимых слоев населения. Около 3 млн казахстанцев получат поддержку в размере 42 500 тенге.

На регулярной основе предоставляются бесплатные продуктово-бытовые наборы многодетным семьям и безработным. Это мера охватит более 800 тыс. человек, отметили в пресс-службе премьер-министра.

Глава правительства подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение занятости. Финансирование новой Дорожной карты занятости увеличится до 1 трлн тенге, что позволит создать свыше 240 тыс. новых рабочих мест, которые включают не только временную занятость на период реализации проектов, но и создание постоянных рабочих мест.

Реализация Дорожной карты занятости должна стать ключом к модернизации инфраструктуры и созданию продуктивных активов, которые сформируют задел для будущего развития", - сказал А.Мамин.

Глава правительства поручил акимам регионов совместно с заинтересованным госорганами обеспечить своевременную и эффективную реализацию новой Дорожной карты занятости, выплату всех видов социальной поддержки.

Все поручения главы государства будут обеспечены необходимым финансированием и выполнены своевременно", - отметил Мамин.

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