Елбасы выступит с обращением к народу Казахстана

Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Аскаром Маминым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана подчеркнул, что, благодаря принятым мерам, удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Елбасы.

Хочу отметить слаженную работу медицинских работников. В непростых условиях свою эффективность показывают и правоохранительные органы. Активно работает правительство и местные исполнительные органы", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил значимость качественной реализации поручений главы государства.

Важно довести все начинания президента до людей на местах. Об этом я также говорил в ходе телефонных разговоров с акимами регионов", - сказал Первый Президент Казахстана.

В то же время Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости обеспечения экономической безопасности в сложившейся ситуации.

Экономическая ситуация в мире сложная. Но по итогам первого квартала показатели нашей страны неплохие. Однако следует учесть, что последствия карантина еще не в полной мере отразились на экономических показателях страны. Важными остаются вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечения населения продовольствием. Сейчас нужно думать о том, что мы будем делать в посткризисный период. Экономика снизится, и, скорее всего, последствия будут более тяжёлыми, чем после кризиса 2008 года", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил своевременность выделения 10 миллиардов долларов из средств Национального фонда и резерва правительства для поддержки отечественной экономики.

В свою очередь, премьер-министр проинформировал Первого Президента Казахстана о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и обеспечению социально-экономической стабильности.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул актуальность реализации программ, направленных на развитие несырьевых секторов экономики.

И не такие трудности мы переживали. Эти трудности мы тоже преодолеем. Самое главное - это единство и спокойствие нашего народа. Я считаю, что Правительство работает эффективно. Завтра я опубликую свою статью с обращением к народу Казахстана. Сейчас тяжело всему миру. Пик еще не пройден. Поэтому нам нужно проявить выдержку и терпение, сохранив уважение друг к другу", - сказал Елбасы.

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