Утвержден перечень видов деятельности для возобновления работы в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвердила перечень видов деятельности для возобновления работы в Нур-Султане и Алматы с 20 апреля , передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане: промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины; компании в сферах транспорта, складирования, сервисные компании сельскохозяйственного назначения; автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники; банки второго уровня с 09.00 до 16.00 с допуском 50% от штатной численности, нотариусы - по предварительной записи. Работа объектов общественного питания только с услугой на вынос и доставкой будет продлена до 22.00.

В Алматы: промышленные предприятия; компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные оптовые рынки строительных материалов; нотариусы - по предварительной записи; одно отделение ЦОН (Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, 347/1) исключительно для обслуживания бизнеса.

Оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы определят конкретный перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки.

Глава правительства поручил акимам городов Нур-Султана и Алматы принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

Участники заседания также рассмотрели вопросы пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города, организации весенних полевых работ в условиях карантина и проведения форвардных закупок сельхозпродукции, снижения коммунальных платежей для населения карантинных городов, монетизации предоставления продуктово-бытовых наборов и другие.

Премьер-министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических норм, внедрить единый порядок пропуска автомашин поставщиков сельхозтоваров в карантинные города и исключить необоснованные задержки грузов.

Госкомиссия также рассмотрела разработанный Министерством индустрии и инфраструктурного развития проект Правил возмещения затрат поставщикам коммунальных услуг на период действия чрезвычайного положения.

Представленный механизм должен стать действенной мерой государственной поддержки как для населения, так и коммунальных предприятий в целях их бесперебойной работы", - сказал глава правительства.

В целях обеспечения оперативности и безопасности граждан Госкомиссия одобрила внесенное Министерством труда и социальной защиты населения предложение о предоставлении продуктово-бытовых наборов путем перечисления денежных средств на счета лиц.

Акимам регионов, согласно представленному механизму, обеспечить своевременное перечисление денежных средств получателям. В случае отсутствия карточных счетов или невозможности передвижения получателей ввиду возраста или инвалидности, обеспечить доставку продуктовых наборов на дом с соблюдением санитарных требований", - сказал А. Мамин.

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