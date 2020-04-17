Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев встретился с военнослужащими бригады территориальной обороны города Нур-Султана, призванными на воинские сборы, а также проинспектировал техническую готовность Вооруженных сил и акимата столицы к деятельности по обеспечению чрезвычайного положения в стране, передает Kazakhstan Today.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев доложил Верховному главнокомандующему о ходе призыва на специальные сборы, а также о технической и боевой оснащенности военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщает пресс-служба Акорды.

Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно отчитался о ситуации в столице, в том числе о мерах по обеспечению продовольствием, медицинскими средствами защиты, проведении дезинфекционных мероприятий и строительстве дополнительной инфекционной больницы.

Заслушав доклады министра и акима, Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на обеспечение масштабной дезинфекции, прежде всего в крупных городах.

Понятно, что охрана объектов, патрулирование - это очень важные задачи. Но приоритетом является дезинфекция. Этот вирус весьма опасный, поэтому мы не сможем достичь положительных результатов, если не будет проведена качественная дезинфекция", - убежден президент.

Глава государства указал на необходимость исполнять все требования, предусмотренные режимом чрезвычайного положения.

Карантин должен строго соблюдаться, несмотря на то, что мы предоставили возможность работать малому бизнесу. Жители города обязательно должны соблюдать карантин. По-другому нельзя!" – заявил президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности исполнения социальных обязательств и выплаты премиальных сумм медицинским работникам, а также остановился на вопросе строительства новой инфекционной клиники.

На следующей неделе мы посетим эту больницу. Она строится в сжатые сроки, ее строительство должно завершиться в течение всего двух недель. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на качество этой поликлиники", – заметил президент.

Выступая перед военнослужащими, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил их готовность служить Родине.

Выражаю вам огромную благодарность. Вы делаете очень важное дело. Это проявление истинного патриотизма. Сейчас многие говорят о своем патриотизме, любви к Родине, но, когда доходит до дела, они пропадают. А вы добровольно пришли сюда, чтобы служить нашей стране, народу, Родине. Хочу высказать всем вам искреннюю благодарность за это", – сказал Верховный главнокомандующий.

Президент подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что наш народ сумеет преодолеть временные трудности.

Текущая ситуация очень сложная, но я не сомневаюсь, что вместе, сплотившись, мы преодолеем все трудности. Всё будет хорошо. Мы продолжим оказывать помощь простым людям, будем выделять деньги из бюджета, Национального фонда. Если мы не обеспечим благополучие народа, то не будет никакой экономики", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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