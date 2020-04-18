Президент РК подписал законы о ратификации ряда протоколов ОДКБ

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Президент РК подписал законы о ратификации ряда протоколов Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписаны законы Республики Казахстан "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года", "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года", "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года", сообщает сайт Акорды.
Тексты законов публикуются в печати.
Ожидаемым результатом ратификации данных документов станет укрепление взаимного сотрудничества государств-участников ОДКБ в интересах обеспечения и укрепления национальной, региональной и международной безопасности и стабильности, а также укрепление правового статуса, повышение эффективной деятельности государств-членов ОДКБ, а также постоянно действующих рабочих органов ОДКБ, проинформировали ранее в сенате.
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