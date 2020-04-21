Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден - Токаев

Количество заражённых COVID-19 в Kазахстане растёт, но не в геометрической прогрессии. Это значит, принятые решения были своевременны. Но пик не пройден", - рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Глава государства в очередной раз попросил граждан соблюдать карантин. Он также поблагодарил медиков, полицейских, военнослужащих, волонтеров. Отметил важность их безопасности.
К настоящему времени в стране подтверждены 1711 случаев КВИ. 401 человек излечился, 19 скончались.
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