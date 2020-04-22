Женщины в декрете, работавшие, но потерявшие доход в период ЧП, имеют право на получение 42 500 тенге

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Женщины в декрете, работавшие, но потерявшие доход в период чрезвычайного положения, имеют право на получение 42 500 тенге. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нариман Мукушев, передает Kazakhstan Today.

Могут ли женщины в декрете от года до трех подать заявку? Если был заработок и он потерян в связи с ЧП, то да. Необходимо оплатить ЕСП и на следующий день подать заявку", - рассказал Нариман Мукушев в Instagram , отвечая на самые распространенные вопросы о выплате 42 500 тенге.

Он также пояснил, что студенты имеют право на получение выплаты, если до периода ЧП студент работал, но потерял заработок по причине ввода режима ЧП.

У него имеются социальные/пенсионные отчисления/ЕСП, он может подать заявку", - уточнил вице-министр.

Кроме того, Мукушев перечислил основные причины отказа в выплате.

Во-первых, это заявки с ошибочно введенным ИИН. Таких заявок порядка 160 тысяч. В таком случае рекомендуется подать заявку снова. Во-вторых, отказы сотрудникам государственных органов и учреждений, управляемых государственными органами. Деятельность госорганов в период ЧП не приостанавливалась, их сотрудники перешли на дистанционный формат работы. Соответственно, у этой категории невозможна потеря дохода в связи с ЧП", - рассказал он.

Также отказы получили граждане, не имеющие отчисления/ЕСП.

Если, например, пенсионер или лицо с особыми потребностями до ЧП работал и по нему есть, к примеру, ЕСП или соцотчисления до даты ввода ЧП, ему будет назначено. Если же пенсионер работал официально, отчислений по нему нет (освобождён), нужно чтобы заявку подал работодатель по нему. То же самое касается всех тех, кто работал неофициально до ЧП и уплачивал ЕСП до даты ЧП", - пояснил Мукушев.

По его словам, порядка 930 тысяч заявителей не указали номер счета или допустили ошибку при написании IBAN. По 800 тысячам заявок был проведен анализ с банками, проработан механизм зачисления. По оставшимся 130 тысячам не найдены IBAN.

Всем этим гражданам на номер телефона будут отправлены СМС с запросом номера счета. На него нужно ответить, правильно указав номер счета. Прошу быть предельно внимательными и перепроверить перед отправкой еще раз", - добавил Мукушев.

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