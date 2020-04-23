В Казахстане создается управление по выявлению коррупции среди руководителей центральных госорганов

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане создается управление по выявлению коррупции среди руководителей центральных государственных органов. Об этом сообщил руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает Kazakhstan Today.

В структуре агентства с учетом международного опыта создается новое оперативное подразделение - управление по выявлению коррупции среди руководящего состава центральных государственных органов", - сообщил Нурлан Жаксимбетов.

По его словам, управление создается с целью выявления, пресечения тяжких и особо тяжких системных коррупционных преступлений, совершаемых высокопоставленными должностными лицами госаппарата, а также необходимостью тотального контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Оно будет укомплектовано за счет наших внутренних резервов и сокращения должностей среднего руководящего звена", - добавил спикер.

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