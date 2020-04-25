Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с началом месяца Рамазан, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю всех мусульман страны с началом священного месяца Рамазан! Для миллионов людей во всем мире Рамазан неразрывно связан с духовным развитием, обновлением, созиданием. Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности, доброты и милосердия", - сказал президент РК.

В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается.

К сожалению, в нынешнем году мы встречаем священный месяц Рамазан в условиях чрезвычайного положения. Поэтому призываю всех верующих следовать рекомендациям Духовного управления мусульман Казахстана, показать свою ответственность и единство в борьбе с пандемией. Уверен, мы, народ Казахстана, с честью пройдем все испытания, проявим наши лучшие качества. Желаю верующим и всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и счастья!" - отметил глава государства.





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