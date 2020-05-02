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В Казахстане расширяют полномочия главного государственного санврача

01.05.2020, 18:01 10315
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане будет повышаться статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Об этом сообщили в ходе заседания рабочей группы по выработке мер по противодействию COVID-19 и совершенствованию санитарно-эпидемиологической службы с участием министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает Kazakhstan Today. 
 

Будет повышаться статус и полномочия главного государственного санитарного врача, увеличена штатная численность эпидслужб, эпидемиологи приравнены по привилегиям к специальным госорганам. В рамках этих мер предполагается усовершенствовать санитарно-карантинный контроль на государственной границе и улучшено материально-техническое оснащение санэпидслужб, их укомплектуют тепловизорами, автотранспортом и оргтехникой", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

 
Так, главный санврач сможет своим постановлением вводить и отменять ограничительные мероприятия на всей территории страны. При этом нормативно-правовой акт не будет подлежать государственной регистрации. Сегодня это создает трудности, учитывая, что изменения вносятся с кратностью один раз в неделю, а процедура регистрации - процесс довольно длительный. Он получит право на введение ограничения на въезд и выезд через пункты пропуска через государственную границу вместе с правом принимать решения об установлении карантинных зон и полную координацию противоэпидемических мероприятий на охраняемых территориях от заноса и распространения инфекций. 
 
Кроме того, по словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг планируется реорганизовать с выделением отдельной службы санитарного медицинского контроля.
 
В свою очередь, директор департамента человеческих ресурсов и науки Министерства здравоохранения Сауле Сыдыкова, проинформировала о плане подготовки медицинских кадров с высшим и послевузовским образованием в сфере санитарно-эпидемиологической службы на 2020-2022 годы. По ее данным, согласно планам, в текущем году ожидается увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия на 40% (315 человек), в 2021 ожидается прирост на 60% (360 человек) в 2022 - на 75% (395 человек) по сравнению с 2019 годом.
 
Основной упор при повышении квалификации кадров за счёт республиканского бюджета с учетом пандемии будет сделан на специалистов в области эпидемиологии, инфекционных болезней, скорой помощи, лабораторной диагностики, общественного здравоохранения.
 

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