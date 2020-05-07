В Казахстане сведения из земельного кадастра можно получить онлайн

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцы могут получить сведения о земельных участках, зарегистрированных на их ИИН/БИН на портале "Электронное правительство", передает Kazakhstan Today.

Для получения услуги пользователю необходимо в разделе "Недвижимость" выбрать услугу "Предоставление сведений из государственного земельного кадастра", авторизоваться на портале eGov.kz и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн", после чего пользователю отобразится ИИН/БИН и кнопка "Отправить запрос на наличие земель". При отсутствии зарегистрированных земель статус отобразиться моментально и появится кнопка "Получить справку".

Раньше, чтобы получить эти сведения, нужно было подавать заявку через ЦОН и ждать 3 дня. Теперь получить сведения из земельного кадастра можно, не выходя из дома, а статус об отсутствии земли моментально. Владельцы же могут получить полную, развернутую информацию по всем зарегистрированным землям в виде справки в течение 15 минут. Отдельное спасибо за совместную работу Комитету по управлению земельными ресурсами МСХ РК и "ГК "Правительство для граждан", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов.

В результате пользователь получит список имеющихся земель с информацией об адресе, площади и целевом назначении, зарегистрированных в АИС ГЗК, с возможностью выбора до 10 земель одновременно для последующего получения справки, в личный кабинет, с полной развернутой информацией.

Данная услуга доступна физическим и юридическим лицам.

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