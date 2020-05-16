Антикоррупционная служба Алматы призывает бизнес-сообщество присоединиться к антикоррупционному сопровождению

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Алматы призывает бизнес-сообщество присоединиться к антикоррупционному сопровождению, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, в целях создания благоприятного инвестиционного климата и сокращения коррупционных издержек для предпринимателей осуществляется защита бизнеса и инвестиций. Агентство по противодействию коррупции гарантирует заинтересованным инвесторам и предпринимателям 100% защиту от коррупционных проявлений на территории Казахстана 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

В городе Алматы подписано соглашение с 28 местными и иностранными компаниями на общую сумму свыше 177 млрд тенге. Предприниматели активно обращаются во фронт офис проекта. С начала реализации проекта поступило 64 обращения от предпринимателей", - пояснила официальный представитель антикоррупционного ведомства Алматы Айгерим Андасбаева.

По ее словам, предприниматели часто сталкиваются со всевозможными трудностями в процессе своей работы - неэтичное поведение чиновников, административные барьеры, бюрократия.

К примеру, в проектный офис "Protecting Business and Investments" Антикоррупционной службы Алматы с целью поддержки и консультационной помощи обратились предприниматели города в части строительства, а также в правовом сопровождении процесса работы. Основная задача проекта "Защита бизнеса и инвестиций" - снижение издержек для бизнеса. В завершении встречи стороны подписали меморандум.

Буквально на днях городское антикоррупционное ведомство оказало поддержку и сопровождение ТОО "Ботагоз" по вопросам строительства на собственном участке школы на 590 человек. В рамках работы была проведена процедура выделение дополнительного участка из государственного фонда для строительства спортивного зала, а также в установленные сроки подготовлена вся необходимая документация", - отметили в Антикоррупционной службе.

Инициаторы проекта призывают инвесторов и предпринимателей присоединиться к антикоррупционному сопровождению в рамках проекта по защите бизнеса и инвестиций. Использование всех законных доступных ресурсов будет всячески способствовать защите от любого "давления" на деятельность бизнес-сообщества и инвесторов.

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