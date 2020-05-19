Министром финансов РК назначен Ерулан Жамаубаев

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерулана Жамаубаева министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.
Распоряжением главы государства Жамаубаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
Президент также подписал указ о назначении Алихана Смаилова первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.
Назначить Смаилова Алихана Асхановича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в указе.
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