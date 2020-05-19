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Министром финансов РК назначен Ерулан Жамаубаев

18.05.2020, 18:16 7642
Министром финансов РК назначен Ерулан Жамаубаев
Фото: https://www.inform.kz/
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане сменился министр финансов, передает Kazakhstan Today.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерулана Жамаубаева министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.

Распоряжением главы государства Жамаубаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
 
Президент также подписал указ о назначении Алихана Смаилова первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.
 

Назначить Смаилова Алихана Асхановича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в указе.

 

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