Министром финансов РК назначен Ерулан Жамаубаев

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Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане сменился министр финансов, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерулана Жамаубаева министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

"Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича министром финансов Республики Казахстан", - говорится в документе.





Распоряжением главы государства Жамаубаев освобожден от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.

Президент также подписал указ о назначении Алихана Смаилова первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Назначить Смаилова Алихана Асхановича первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - сказано в указе.

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