Токаев и генсек ООН обсудили меры, предпринимаемые организацией и Казахстаном, по нейтрализации пандемии COVID-19

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Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы были обсуждены практические меры, предпринимаемые ООН и Казахстаном в рамках нейтрализации пандемии COVID-19 и ее последствий, передает Kazakhstan Today.

Глава государства дал высокую оценку энергичным действиям генерального секретаря ООН по смягчению негативного влияния пандемии на национальные системы здравоохранения и экономики. Президент отметил, что нынешние реалии подтвердили центральную роль организации и ее агентств, находящихся в авангарде глобальных антикризисных усилий. Казахстан всецело поддерживает инициативы ООН, направленные на укрепление международной безопасности и восстановление экономики", - сообщает пресс-служба Акорды.

В свою очередь, Антониу Гутерриш выразил признательность президенту Казахстана за последовательную поддержку повестки дня ООН и весомый вклад в борьбу с коронавирусом на региональном уровне. Генеральный секретарь приветствовал предпринимаемые Казахстаном меры в области охраны здоровья граждан, оказания финансовой помощи уязвимым слоям населения, поддержки бизнеса и определения нового экономического курса в посткризисный период.

Кроме того, Гутерриш в положительном ключе отметил председательство Казахстана в 2020-2021 годах в Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и в этом качестве пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие в "Сегменте высокого уровня по финансированию развития в эпоху COVID-19 и после нее".

Отмечается, что мероприятие пройдет 28 мая в формате видеоконференции с участием лидеров ряда стран и руководителей многосторонних институтов. Его основной темой станет обсуждение вопросов поддержки наименее развитых и развивающихся государств в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.

Подтвердив свое участие в предстоящем онлайн-форуме, Токаев выразил уверенность, что дух солидарности и совместные усилия мирового сообщества позволят человечеству справиться с комплексными угрозами пандемии, обеспечить реализацию целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Отметим, что Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоит из 32 государств (16 стран Африки, 10 - Азии, включая 5 государств Центральной Азии и Афганистан, 4 - Европы и 2 - Южной Америки). В рамках своего председательства Казахстан нацелен на обеспечение реализации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на 2014-2024 годы.

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